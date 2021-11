Repubblica, non si può perdere la testa così o l’obiettivo Europa rischia di restare un sogno 

Se l’Europa è un obiettivo, la Fiorentina non si può permettere di perdere la testa come ha fatto con l’Empoli. Quelle amnesie, quegli errori banali, quelle disattenzioni, non sono da grande squadra. Nel calcio con i “se” e i “ma” si va poco lontano. Per essere ambiziosi bisogna fare un passo oltre. L’Europa rischia di rimanere un bel sogno e basta. Lo scrive Repubblica.

