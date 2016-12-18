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REPORT MEDICO: GONZALO FUORI PER FEBBRE E ATTACCO GASTROINTERITE

Gonzalo nemmeno presente in panchina questa sera, il report ufficiale della società viola sul perché di questa assenza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2016 19:58
REPORT MEDICO: GONZALO FUORI PER FEBBRE E ATTACCO GASTROINTERITE - Firenze, stadio Artemio Franchi, 19.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 19.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Gonzalo fuori nella formazione titolare della Fiorentina a Roma contro la Lazio? Ecco il report medico della società viola: ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gonzalo Rodriguez non sarà a disposizione per la partita di stasera contro la Lazio a causa di un attacco di gastrointerite febbrile.

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