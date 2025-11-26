26 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:43

Report medico Fiorentina: “Dodò sta rispondendo bene, contiamo che sarà a disposizione di Vanoli tra qualche giorno”

News

Redazione

26 Novembre · 13:30

Aggiornamento: 26 Novembre 2025 · 13:30

La Fiorentina attraverso un video con il dottor Pengue ha reso note le condizioni dei suoi calciatori infortunati

Il dottore Pengue tramite un video pubblicato sul sito ufficiale della Fiorentina ha dato un report medico sulle condizioni di: Dodò, Gosens, Piccoli e Lamptey. Queste le sue parole:

Lamptey sta recuperando bene, sono passati 2 mesi e 4 giorni che è stato operato e siamo contenti di quanto abbiamo raggiunto. Da qualche giorno sta lavorando sul campo con lavori di corsa, poi da oggi abbiamo introdotto la palla. Robin ha finito il percorso per riprendere tutti i gesti tecnici, aveva una lesione al retto femorale che anche se di bassa entità era problematica per quello che deve fare in campo. Stiamo lavorando per fargli riprendere la forma fisica necessaria e poi lo riaggregheremo al gruppo a breve.”

Su Dodo: “Ha effettuato gli esami clinici e non ha lesioni alle fibre muscolari, ci siamo accorti di una cicatrice di un infortunio pregresso e abbiamo ridotto il lavoro seguendo quello che ci dice lui per poi rimetterlo a disposizione di Vanoli tra qualche giorno.”

Su Piccoli: “Trauma distorsivo e contusivo alla caviglia notato lunedì, non ci sono lesioni nella caviglia e ora stiamo gestendo il gonfiore che è la cosa più evidente. Abbiamo ottime risposte e potrebbe essere pronto per domani.”

