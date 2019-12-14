Report Fiorentina, Ribery è stato operato, rientrerà fra due mesi e mezzo. Il comunicato

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Franck Ribery è stato sottoposto in data odierna ad intervento di stabilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale. La procedura chirurgica eseguita dal Profe...

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Franck Ribery è stato sottoposto in data odierna ad intervento di stabilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale. La procedura chirurgica eseguita dal Professor Gabel è perfettamente riuscita. Franck rientrerà nella giornata di domani a Firenze dove svolgerà il programma riabilitativo stabilito. Tra due settimane inizierà il lavoro attivo e tra sei/otto settimane verranno rimossi i mezzi di sintesi. La ripresa completa dell’attività avverrà tra circa 10 settimane.