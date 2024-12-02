Report Fiorentina: "Bove è sveglio, vigile e orientato. Previsti nuovi esami per capire la causa del malore"

Arrivano buone notizie da Careggi sulle condizioni di Edoardo Bove. E a darle è direttamente la Fiorentina con il seguente comunicato: "ACF Fiorentina comunica che Edoardo Bove, dopo aver passato una...

Arrivano buone notizie da Careggi sulle condizioni di Edoardo Bove. E a darle è direttamente la Fiorentina con il seguente comunicato: "ACF Fiorentina comunica che Edoardo Bove, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. Ha parlato con la famiglia, la dirigenza Viola, il mister e i compagni che sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta ieri.

Da Careggi i medici che hanno in cura il calciatore confermano che proseguono gli approfondimenti diagnostici.

La Fiorentina ringrazia l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, tutti i medici ed il personale per il lavoro svolto con grande umanità e professionalità. I ringraziamenti vanno anche a tutto il Popolo Viola e l’intero mondo del calcio che, in questo momento così delicato, hanno dimostrato grande vicinanza e attenzione con i loro messaggi ed il loro sostegno che hanno dato grande conforto sia al Club che ad Edoardo ed alla sua famiglia."

CORSI: “NON CI OPPORREMMO AD UN RINVIO DI FIORENTINA-EMPOLI, SIAMO VICINI ALLA FAMIGLIA DI BOVE”

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