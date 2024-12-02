Corsi: "Non ci opporremmo ad un rinvio di Fiorentina-Empoli, siamo vicini alla famiglia di Bove"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto a Radio Bruno per parlare di ciò che è accaduto ieri e del possibile rinvio di Fiorentina-Empoli:"È stata una situazione scioccante, per noi come...

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto a Radio Bruno per parlare di ciò che è accaduto ieri e del possibile rinvio di Fiorentina-Empoli:

"È stata una situazione scioccante, per noi come per tutti. Io e la mia famiglia ci siamo attivati immediatamente per avere notizie. Siamo andati a letto con questo pensiero e ci siamo svegliati stamattina pensando sempre a Bove. Ho parlato con il nostro medico per avere aggiornamenti e mi ha detto che è fuori pericolo. La speranza è che ci sia un lieto fine per il ragazzo. Stamattina presto abbiamo saputo che Edoardo è fuori pericolo, ed era la cosa più importante. Per quanto riguarda il proseguo della carriera ci penseremo più avanti, ora pensiamo alla persona e concentriamoci sul presente"

"Per quanto riguarda Fiorentina-Empoli di Coppa Italia noi ci adegueremo alle decisioni prese oggi in Lega. Siamo solidali con la Fiorentina e sappiamo che non sarà una situazione facile. Non avremmo alcuna obiezione nel caso si decidesse di rinviare la gara di Coppa Italia e non ci opporremo"

MALORE BOVE

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