Report ACF: lesione per Vecino, contrattura Sanchez. Tatarusanu...

Sia Vecino che Tatarusanu non andranno in nazionale...

Da pochi minuti è uscito il comunicato ufficiale della Fiorentina con il report medico dei propri calciatori. Ecco le loro condizioni:

"Gli accertamenti eseguiti stamani sul calciatore Matias Vecino hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale destro. L'atleta ha iniziato le cure del caso e pertanto non potrà rispondere alla convocazione della propria nazionale. Ciprian Tatarusanu dovrà stare a riposo per una settimana a causa della concussione cerebrale, anche se gli accertamenti eseguiti nel dopo gara hanno escluso complicanze. Anche l'atleta rumeno non potrà rispondere alla convocazione della propria nazionale. Contrattura muscolare ai flessori della coscia dx per Carlos Sanchez in assenza di lesioni. Il calciatore sarà comunque rivalutato nei prossimi giorni dallo staff medico della nazionale colombiana , in accordo con quello di ACF Fiorentina"