REPORT ACF, DISTRAZIONE MUSCOLARE PER GONZALO RODRIGUEZ, IL TEMPO DI RECUPERO…

Gonzalo acciaccato, il report medico della Fiorentina

Questo il comunicato della Fiorentina sulle condizioni di Gonzalo Rodriguez dopo la visita medica di questa mattina effettuata dopo che il calciatore era uscito malconcio dalla Juventus Stadium sabato sera. Il report medico parla anche delle condizioni di Borja Valero:

“ACF Fiorentina comunica che Gonzalo Rodriguez ha oggi eseguito accertamenti diagnostici per un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia dx, comparso nel corso della gara contro la Juventus. Il controllo ha evidenziato una distrazione, senza rottura di fibre, del muscolo adduttore lungo dx. Iniziate le terapie, verrà valutata nel corso della settimana l’evoluzione clinica. Borja Valero oggi ha proseguito le terapie del caso con conferma del miglioramento clinico”