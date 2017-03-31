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REPORT ACF, BERNARDESCHI SALTA IL BOLOGNA

La Fiorentina ha diramato il report medico sulle condizione di Federico Bernardeschi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2017 17:54
REPORT ACF, BERNARDESCHI SALTA IL BOLOGNA - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Federico Bernardeschi ha svolto oggi lavoro ancora differenziato per il persistere della dolorabilità alla caviglia sinistra, seppur svolgendo lavoro atletico necessario a mantenere il condizionamento atletico. Nel corso della prossima settimana verrà eseguito una nuova valutazione per verificare la riduzione della sintomatologia nei gesti sport specifici, possibili ad oggi solo con terapia infiltrativa locale

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