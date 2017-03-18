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REPORT ACF: BERNARDESCHI INDISPONIBILE A CROTONE. ECCO IL MOTIVO

Diramato un report medico ufficiale della Fiorentina, così Bernardeschi non sarà in campo nella trasferta di Crotone

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2017 16:26
REPORT ACF: BERNARDESCHI INDISPONIBILE A CROTONE. ECCO IL MOTIVO - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Bernardeschi non sarà disponibile per la trasferta di Crotone, questo il report medico ufficiale della Fiorentina:

"Federico Bernardeschi non sarà disponibile per la gara contro il Crotone per il persistere della dolorabilita’ alla caviglia sinistra in seguito a recente trauma distorsivo che ha determinato una sollecitazione della sindesmosi tibio-tarsica, nonostante la disponibilità dell’atleta alle terapie del caso, anche infiltrative"

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