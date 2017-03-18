REPORT ACF: BERNARDESCHI INDISPONIBILE A CROTONE. ECCO IL MOTIVO
Diramato un report medico ufficiale della Fiorentina, così Bernardeschi non sarà in campo nella trasferta di Crotone
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2017 16:26
Bernardeschi non sarà disponibile per la trasferta di Crotone, questo il report medico ufficiale della Fiorentina:
"Federico Bernardeschi non sarà disponibile per la gara contro il Crotone per il persistere della dolorabilita’ alla caviglia sinistra in seguito a recente trauma distorsivo che ha determinato una sollecitazione della sindesmosi tibio-tarsica, nonostante la disponibilità dell’atleta alle terapie del caso, anche infiltrative"