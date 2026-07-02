Renzi: "Ricordo sempre con piacere Rocco Commisso, ha fatto tanto da imprenditore per Firenze"

L'ex sindaco ha parlato del presidente viola scomparso da pochi mesi

Il senatore Matteo Renzi, ex primo cittadino di Firenze e noto sostenitore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Adnkronos, toccando diversi argomenti legati al club toscano, dalle celebrazioni per il Centenario fino alle prospettive per la nuova annata sportiva.

Sul fronte strettamente calcistico, il leader politico ha dichiarato: "Ogni estate culla in me il sogno del tricolore, un traguardo che purtroppo non ho mai avuto la fortuna di festeggiare. In vista dei cento anni di storia del club, la squadra dovrebbe puntare a traguardi decisamente più ambiziosi rispetto alla passata stagione, che si è rivelata a dir poco traumatica. Mi auguro davvero che i viola possano rendersi protagonisti di un cammino esaltante. In panchina c'è Grosso, l'uomo che ci ha regalato la coppa del mondo nel 2006, in un'epoca in cui la nostra Nazionale si qualificava ancora per i Mondiali... confido in un'ottima annata".

Spostando l'attenzione sulla società e sul futuro, il senatore ha aggiunto: "Avevo un legame profondo con Rocco Commisso e con Barone. La proprietà ha fatto investimenti importantissimi nel nostro territorio, basti pensare alla splendida struttura del Viola Park. Attualmente rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro a Paratici, un profilo di assoluto spessore professionale. Da sostenitore viola, continuo a credere nei valori e nel fascino di questo sport. Provate a proiettarvi nel biennio 2026-2027: una Fiorentina d'alta classifica, una coalizione di centrosinistra nuovamente alla guida dell'Italia e i Democratici alla presidenza degli Stati Uniti".