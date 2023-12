Renato Sanches si sfoga con Ikonè nello spogliatoio: “Mi hanno fatto una maledizione”

In panchina contro la Fiorentina, Renato Sanches ha parlottato con l’ex compagno al Lille Ikoné: “Qualcuno mi ha fatto una maledizione”.

Appena un centinaio di minuti in campionato, più tre spezzoni di partita in Europa League, non sono nulla per uno che qualche anno fa veniva considerato un talento del futuro. Eppure c’è poco da fare: la stagione di Renato Sanches, fin qui, è stata condizionata da un guaio fisico dopo l’altro.

Non una novità, considerando la storia recente del centrocampista della Roma, arrivato in estate dal PSG. “Non riusciamo a capire cosa abbia. Non lo capiamo noi e non lo hanno capito neanche il Bayern e i parigini”, diceva il connazionale José Mourinho qualche settimana fa.

Evidentemente non lo ha capito nemmeno Renato Sanches. Il quale, in attesa di ritrovare un posto in squadra, non può far altro che lamentarsi della propria condizione. Come è del resto accaduto nell’intervallo di Roma-Fiorentina. Nel tunnel che conduce agli spogliatoi, Renato Sanches ha incrociato Jonathan Ikoné. Domenica sera i due erano avversari, ma dall’estate del 2019 al gennaio del 2022 sono stati compagni di squadra al Lilla, conquistando peraltro un titolo di Francia sotto la guida di Christophe Galtier.

E così, Sanches e Ikoné si sono messi a chiacchierare. E il portoghese si è confidato – o, per meglio dire, sfogato – con l’ex compagno. Non sapendo di essere ripreso dalle telecamere. Probabilmente qualcuno ha fatto una maledizione su di me”.

Così Renato Sanches ha risposto a Ikoné, che gli ha chiesto il motivo di tante assenze dai campi. I due sono andati avanti a parlottare in maniera molto serena per diversi secondi. Renato Sanches è stato più ai box che in campo da agosto a oggi. 4 sono gli spezzoni di partita collezionati in campionato, 3 in Europa League. Le partite saltate per infortunio? Già 13.

Una “maledizione”, quella ricaduta sull’ex PSG, che gli impedirà con ogni probabilità di essere riscattato dalla Roma al termine della stagione. L’inizio del riscatto potrebbe a ogni modo avvenire giovedì sera, contro lo Sheriff, nella sesta e ultima partita dei gironi di Europa League. Probabile che Mourinho opererà come sempre un corposo turnover, anche se i giallorossi devono vincere e sperare che lo Slavia Praga non faccia altrettanto contro il Servette per chiudere al primo posto: in caso contrario, sarà playoff contro una delle terze dei gironi di Champions League. Lo riporta Goal.com

