Reginaldo duro: "La società ha preso giocatori senza pensare al modulo, non c'è un'identità"

L'ex attaccante viola ha attaccato la Fiorentina dopo Monza

Non usa mezzi termini Reginaldo nel commentare il momento complicato della Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di News.superscommesse.it, l'ex attaccante brasiliano in maglia viola ha puntato il dito soprattutto contro chi scende in campo, invocando maggiore umiltà e prendendo posizione a sostegno di Paolo Vanoli.

"I giocatori devono assumersi le proprie responsabilità"

Secondo Reginaldo, la società non si è tirata indietro sul mercato, ma il rendimento collettivo non sta ripagando gli sforzi economici e le scelte tecniche fatte in sede di campagna acquisti non hanno ancora trovato la giusta quadra tattica:

"Credo che i giocatori della Fiorentina debbano assumersi le proprie responsabilità. La società ha fatto sacrifici importanti e ha investito soldi veri per acquistare calciatori di qualità. Secondo me, però, sono stati presi senza seguire un'identità di gioco precisa e senza individuare un modulo adatto alle loro caratteristiche. Inoltre, sono arrivati elementi che non avevano mai giocato nel calcio italiano, quindi non è semplice ambientarsi e fare subito bene. In Italia servono spirito di sacrificio, corsa e disponibilità verso i compagni. Altrimenti si fa fatica. All'inizio con Vanoli sembrava esserci stata una svolta, ma ora è tutto più difficile: le altre squadre sono già organizzate, sanno come giocare e hanno trovato i propri meccanismi. La Fiorentina, invece, fatica a recuperare terreno e il campionato non aspetta nessuno."

"Cambiare allenatore sarebbe un fallimento"

Soffermandosi poi sulle dichiarazioni rilasciate da Vanoli al termine della sfida contro il Monza — in cui il tecnico aveva richiamato il gruppo al tema dell'umiltà — Reginaldo ha analizzato lo stato d'animo dello spogliatoio gigliato e difeso la posizione dell'allenatore:

"Ho letto le dichiarazioni di Vanoli dopo la partita contro il Monza, quando ha parlato di umiltà. Questo significa che probabilmente non sta vedendo nei giocatori l'atteggiamento giusto, il rispetto per gli avversari e la disponibilità necessaria. Devono fare un passo indietro, mettersi tutti in discussione, ascoltare il tecnico e dargli fiducia. Cambiare anche allenatore sarebbe un segnale di fallimento, ma io dico sempre che, quando viene mandato via un allenatore, la responsabilità è soprattutto dei giocatori: sono loro ad andare in campo. In Italia, però, a pagare è quasi sempre il tecnico, anche quando non è giusto."

La lezione del Monza e la strada per risalire

Infine, l'ex attaccante ha voluto riconoscere i meriti dei brianzoli nella sfida contro i viola, invitando però l'ambiente a non perdere fiducia nella possibilità di invertire rapidamente la rotta in classifica: