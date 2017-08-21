Rebic va in Premier, Hagi resta a Firenze. E Corvino giura che non ci saranno altri acquisti

Secondo quanto scrive il Corriere fiorentino non ci saranno altri acquisti in casa viola. Corvino lavora sulle cessioni

Corvino è a Milano per lavorare anche sulle cessioni di Rebic, Schetino e Mati Fernandez (Baez andrà al Pescara in prestito). La situazione più calda sembra proprio quella di Rebic, che ha mercato in Inghilterra: il Brighton e soprattutto l’Huddersfield lo cercano con insistenza. Entro un paio di giorni si può chiudere: alla Fiorentina un assegno da circa 3,5 milioni di euro. Resterà invece Ianis Hagi, che almeno fino a gennaio avrà la possibilità di convincere Pioli. E in entrata? Il direttore generale viola giura che la squadra è fatta, le entrate chiuse. Sarà vero? Possibile, anche se l’occasione dell’ultima ora potrebbe sempre capitare.

Corriere fiorentino