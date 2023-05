Ravanelli: “Se non segni alla Fiorentina non è un problema. Se non segni alla Juventus invece lo è”

Fabrizio Ravanelli ha parlato a Pressing per commentare il ritorno a gol di Vlahovic con la maglia della Juventus, queste le sue parole: “Quando passi da una squadra normale, una buona squadra come può essere la Fiorentina e vai in una squadra a vincere ed essere protagonista ti cambia tante cose. Ti cambia la responsabilità, il modo di comportarti all’interno di una partita, ci sono tante responsabilità perché se non fai gol alla Fiorentina nulla cambia, non c’è problema, se non fai gol alla Juventus diventa un problema non solo per la squadra ma anche per te. Credo che lui abbia sofferto soprattutto questo passaggio, se avrà la forza di passare a livello di personalità e di carattere questo passaggio ha qualità da bomber e credo che possa venire fuori con grande qualità nei prossimi anni”

