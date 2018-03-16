Ranking Uefa dopo le coppe: Fiorentina ancora 27esima insieme a Liverpool e Olympiacos

La Fiorentina mantiene la 27esima postazione nel ranking Uefa, anche dopo la tornata di coppe - Champions ed Europa League - che ha visto protagoniste altre squadra. Tra le italiane, più avanti di tut...

La Fiorentina mantiene la 27esima postazione nel ranking Uefa, anche dopo la tornata di coppe - Champions ed Europa League - che ha visto protagoniste altre squadra. Tra le italiane, più avanti di tutte è la Juventus (quinto posto), mentre il Napoli segue al sedicesimo posto e la Roma di Di Francesco scala due posizioni, attestandosi al 26esimo posto, proprio davanti ai viola.