Ranieri titolare nella difesa dell’Italia contro la Moldavia nella difesa a 3 di Spalletti. Gli undici azzurri

Le formazioni ufficiali e le scelte di Spalletti e Cleșcenco per Italia-Moldavia, sfida valida per la qualificazione ai Mondiali 2026. Gli Azzurri stanno attraversando un momento davvero delicato: quella contro la Moldavia, sarà l’ultima panchina di Luciano Spalletti come allenatore della Nazionale italiana. Al termine dell’incontro con la nazionale moldava, l’ex Napoli non sarà più il CT dell’Italia. Come confermato nella conferenza alla vigilia del match infatti, l’allenatore toscano ha firmato la risoluzione.

Nel frattempo però c’è anche e soprattutto da pensare alla qualificazione al Mondiale, nel cui girone di qualificazione Retegui e compagni sono fermi a 0 punti dopo la battuta d’arresto contro la Norvegia di Haaland. Motivo per cui sarà imperativo per gli Azzurri cercare di portare a casa i 3 punti dalla sfida contro la Moldavia. Di seguito, le scelte ufficiali dei due CT.

Italia-Moldavia, le formazioni ufficiali

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco: Retegui ,Raspadori.

La partita Italia-Moldavia, valida per il gruppo I delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1 e si potrà guardare anche in live-streaming su Rai Play. Su Eurosport.it troverete la diretta scritta del match, le pagelle con tutti i voti ai protagonisti, le dichiarazioni più salienti e altri contenuti di approfondimento.;