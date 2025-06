Ranieri scalda i motori per il debutto in azzurro: potrebbe partire dal 1′ contro la Moldavia

Possibile chance dal primo minuto per Luca Ranieri, che potrebbe partire titolare questa sera con la maglia dell’Italia guidata da Luciano Spalletti. pronto a liberare la panchina della Nazionale. Gli Azzurri affronteranno la Moldavia in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, in programma allo stadio di Reggio Emilia con fischio d’inizio alle 20:45. Ranieri è stato convocato in seguito all’infortunio di Alessandro Buongiorno e potrebbe essere schierato sul centrosinistra nella difesa a tre. Un’opportunità importante per lui, che potrebbe finalmente lanciarlo a livello internazionale.