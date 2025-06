Ranieri rassicura sulle sue condizioni: “Il ginocchio sta bene, è una grandissima botta”

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato in zona mista dopo il suo esordio con la maglia della Nazionale concluso con la sostituzione per un infortunio, ecco le sue parole registrate da TMW: “Mi hanno rassicurato, il ginocchio sta bene. È una grandissima botta. Spero vada bene, domani farò tutti i controlli e mi auguro poi di essere pronto per il ritiro. Debutto con l’Italia? Per me è un sogno che si realizza, da bambino lo potevo solo sognare. Sono strafelice: è stato un ritiro non facile, ma anche il mister è stato un super professionista e ci ha allenato anche in questi due giorni in maniera perfetta. L’importante era vincere, siamo felici”.