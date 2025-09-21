Ranieri non cerca scuse: "Contestazione giusta, dobbiamo dare tutti di più, io per primo"

Dopo la sconfitta contro il Como, il capitano viola ammette le colpe della squadra e chiama alla reazione in vista del derby con il Pisa

Nel post-partita del Franchi, dopo il ko contro il Como, è intervenuto in sala stampa il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, che non ha cercato scuse e ha parlato con grande lucidità della situazione attuale della squadra.

“La contestazione dei tifosi oggi è giusta perché è vero, siamo con un nuovo ciclo ma siamo pure sempre la Fiorentina. Io in primis devo dare di più, non c’è da farne un dramma perché siamo agli inizi ma dobbiamo pedalare di più in allenamento”, ha esordito Ranieri, prendendosi le proprie responsabilità.

Sullo stato della squadra, il difensore ha spiegato:

“Ci alleniamo bene e stiamo dando tutto ma forse non è abbastanza. Nello spogliatoio ci siamo parlati e abbiamo detto che dobbiamo dare tutti di più. Adesso abbiamo un derby davanti, una partita importantissima; dobbiamo arrivare con entusiasmo e ripartire ancora”.

Sulla novità tattica della gara col Como, Ranieri ha commentato:

“Sul modulo ci siamo preparati da martedì, lo abbiamo provato da inizio settimana. Abbiamo fatto un gran primo tempo ma abbiamo chiuso avanti solo 1-0”.

Infine, una parola sugli episodi arbitrali, con un atteggiamento di autocritica:

“Parlare degli arbitri non mi piace… già oggi io ho sbagliato. Come sbaglio io, sbagliano anche loro. Oggi certo poteva far meglio ma la colpa di stasera è solo la nostra. Nello spogliatoio c’è tanta delusione, ora dobbiamo andare a Pisa a vincere”.