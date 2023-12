Ranieri: “Le mie parole a Paredes sono cose di campo che nascono li e muoiono al fischio finale”

Luca Ranieri ha parlato alla vigilia di Ferencvaros-Fiorentina di Conference League, queste le sue parole:

“All’andata è stato uno dei pochi primi tempi che abbiamo sbagliato, siamo entrati in campo molli e loro sono stati bravi a schiacciarci, domani sarà una partita diversa, dobbiamo ripartire dal secondo tempo contro di loro e anche dalla partita contro la Roma, vogliamo vincere domani e daremo tutto per farlo.

Sul labiale contro la Roma sono cose di campo che iniziano e finiscono in campo, non sono nemmeno cose da notare. Ho un grande rapporto con il nostro tifo, devo e dobbiamo tanto ai nostri tifosi che ci sostengono sempre

Sono tornato 2 anni fa a Firenze ma all’inizio non ero pronto per giocare, fino a dicembre dello scorso anno non ero all’altezza, per questo non avevo giocato molto, poi grazie al lavoro sono migliorato. Il mio futuro? Non ci penso, penso solo a giocare e alla Fiorentina.

