Ecco alcuni estratti dell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport da Claudio Ranieri: “Samp-Fiorentina? Sarà una gara difficile, i viola si chiudono e ripartono. Sinceramente no, non me l’aspettavo una viola così in difficoltà, ma non mi chieda il perchè: è difficile analizzare i problemi da fuori e io qua ne ho già abbastanza a cui pensare. Di certo la Fiorentina è una squadra con dei valori importanti. Se potessi togliere un calciatore… gli toglierei Chiesa, è uno forte, che può decidere sempre la gara. A Beppe Iachini voglio bene, come giocatore è stato un soldato eccezionale, un combattente. È l’uomo giusto per la Fiorentina perchè ha carattere e determinazione, ma è anche un tecnico che in carriera ovunque ha svolto un buon lavoro. Non sarà facile ma devo batterlo. Commisso mi piace molto, è venuto in Italia e ha mostrato idee e voglia di investire. Spero che faccia bene perchè come calabrese mi sta simpatico”.