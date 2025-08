Ranieri e quella missione di diventare un grande capitano per la Fiorentina di Pioli. Il suo “vizio”? Il gol

Luca Ranieri sarà ancora il capitano della Fiorentina, il difensore è reduce da un’ottima annata calcistica in maglia viola, che l’ha portato anche alla convocazione in Nazionale. Per Stefano Pioli lo sappiamo, il capitano è importantissimo, in campo sì, ma anche fuori, deve essere colui che dà il buon esempio ai compagni infondendo fiducia sia nei buoni momenti, ma soprattutto in quelli più complicati. Chi ama la squadra viola, è pienamente consapevole che nella sua prima avventura sulla panchina gigliata, Davide Astori era una figura centrale con cui si confrontava spesso.

L’anno scorso quella prestigiosa fascia è finita proprio al braccio di Ranieri, Pioli, ha svelato il difensore, l’ha subito interpellato appena sbarcato a Firenze: “Il giorno dopo che è arrivato, il mister mi ha chiesto se me la sentivo di essere capitano. Per me è un grandissimo orgoglio”. Stefano Pioli in conferenza stampa ha sottolineato: “Il mio Capitano (Astori) era di un livello troppo alto. Ho chiesto a Ranieri del peso di questo ruolo. Ho visto un Luca Ranieri molto motivato, cresciuto e determinato. Sarà un ottimo capitano per la squadra”. Una conferma dunque, che dovrà essere un forte stimolo per il difensore spezzino a migliorarsi ancora e ad aumentare la leadership.

Luca Ranieri è un difensore, vero, ma grazie alla sua ottima capacità di inserirsi e alla qualità nel colpo di testa, sa anche fare gol. Affinando un po’ la sua tecnica, potrebbe farne sicuramente di più visto che è abile nello smarcarsi. In carriera il difensore ha collezionato 177 presenze: 9 i gol (uno ogni 1562 minuti) e 8 gli assist. Nell’ultima stagione il capitano dei viola ha messo insieme 48 presenze condite da 3 gol (uno ogni 1344 minuti) e 4 assist.