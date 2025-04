Ranieri: “Con la Fiorentina sarà uno scontro diretto per la Champions, ci proveremo fino in fondo”

A Sky Sport dopo la vittoria interna sul Verona, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri ha parlato del finale di stagione dei suoi collegato a quello della Fiorentina: “Sono contento per le prestazioni che stiamo facendo, ma non abbiamo fatto ancora nulla, quindi è nostro dovere continuare così facendo ottime partite per i nostri tifosi. Sarà un finale di stagione tutto da scrivere in cui possiamo dire la nostra, la squadra non era partita bene, però siamo tornati in corsa per la Champions che è il nostro obiettivo. Non sarà facile superare chi abbiamo davanti, ma non vogliamo avere rimpianti, daremo tutto. Avremo uno scontro diretto con la Fiorentina che concorre con noi per la Champions e una grande sfida con l’Inter. I ragazzi stanno facendo benissimo e sono orgoglioso di loro.”