Rai: "La Fiorentina non ha messo in vendita Comuzzo, il Napoli parla con il procuratore. Servono 40 milioni"

L'eventuale cessione di Comuzzo è il tema che continua a tenere banco in queste ultime ore in casa Fiorentina, ne ha parlato anche la giornalista della rai Sara Meini. Infatti come rivelato da lei tra...

L'eventuale cessione di Comuzzo è il tema che continua a tenere banco in queste ultime ore in casa Fiorentina, ne ha parlato anche la giornalista della rai Sara Meini. Infatti come rivelato da lei tramite un tweet sul proprio profilo X la Fiorentina non ha mai messo in vendita Comuzzo e lo può cedere solo per 40 milioni senza sconti. Queste le sue parole:

"La Fiorentina non ha mai messo in vendita Comuzzo. Il Napoli ha chiesto informazioni al procuratore, ma a ora non ha mai parlato con la società viola che potrebbe vacillare solo con una proposta di 40mln, non un euro in meno. Zaniolo sbloccherà Kouame."

PEDULLA SU FAGIOLI

https://www.labaroviola.com/pedulla-fagioli-e-un-nome-da-seguire-per-la-fiorentina-ma-oggi-lavoreranno-su-zaniolo-e-kouame/286952/