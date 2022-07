Arrivano conferme su quanto anticipato per primo da Alfredo Pedullà. Il TGR riporta che il giocatore arriva a titolo definitivo e firmerà un contratto quinquennale con il club viola. L’annuncio verrà dato nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le cifre, si apprende che i gigliati dovranno versare 14 milioni di euro come parte fissa e in più fino a 4 milioni di euro di bonus.

L’ANTEPRIMA DI PEDULLA’