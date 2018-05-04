Il ragazzo prodigio che interessa ai viola: "E' più forte di Pirlo"

Chi ha visto giocare questo ragazzo è rimasto semplicemente sbalordito. Secondo molti addetti ai lavori "E' più forte di Pirlo". Stiamo parlando del 17enne Sandro Tonali in forza al Brescia che ha sus...

Chi ha visto giocare questo ragazzo è rimasto semplicemente sbalordito. Secondo molti addetti ai lavori "E' più forte di Pirlo". Stiamo parlando del 17enne Sandro Tonali in forza al Brescia che ha suscitato l'interesse della Fiorentina e di molti altri club italiani tra cui Inter, Juventus e le due genovesi. Secondo quello che riporta Tuttosport le squadre che sono interessate hanno di fronte tuttavia un muro alto. Massimo Cellino presidente del Brescia ha dichiarato il giocatore incedibile, anche se quasi certamente si tratta di un giochino per alzare il prezzo. La sua valutazione si attesta attualmente sugli 8-10 milioni di euro ma non è da escludere che il prezzo incrementi ulteriormente.