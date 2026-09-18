Rafa Marin: "A Firenze per vincere e risalire in classifica, dobbiamo puntare alla Champions"

Il centrale spagnolo degli azzurri ha parlato del match di domenica

In un'intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli, il difensore azzurro Rafa Marin ha espresso tutto il suo entusiasmo per l'esperienza partenopea, soffermandosi sia sul momento della squadra sia sugli obiettivi stagionali.

Il legame con il Napoli e il ritorno

«A Napoli sto benissimo: amo la città, la società, i tifosi, praticamente ogni aspetto. Due campionati fa abbiamo conquistato lo Scudetto; la mia partenza era stata inevitabile vista la mancanza di spazio, ma desideravo fortemente rientrare e penso che questo si noti chiaramente. Ho una gran voglia di darmi da fare, il mio obiettivo è rimanere qui il più a lungo possibile e metterò tutto me stesso per meritarlo».

Il successo sul Bologna e l'intesa con Allegri

«L'affermazione contro il Bologna era fondamentale per noi. Avevamo un assoluto bisogno di ritrovare i tre punti dopo i passaggi a vuoto delle partite precedenti. Questo risultato deve rappresentare il nostro punto di ripartenza. Con mister Allegri si è creato un eccellente feeling, apprezzo molto la sua metodologia di lavoro e l'impostazione degli allenamenti. Ciò che mi ha travolto fin dal primo giorno a Napoli è l'incredibile trasporto per il calcio: come metti piede fuori di casa avverti solo passione e vicinanza per i colori azzurri, un calore che per noi giocatori fa davvero la differenza».

Traguardi stagionali

«L'ambizione è quella di stazionare stabilmente nelle posizioni di vertice della Serie A, il posto che compete al Napoli, oltre a centrare nuovamente il pass per la Champions League e disputare un percorso d'alto livello in Europa quest'anno. Senza dimenticare la Coppa Italia: conquistarla sarebbe un traguardo splendido».