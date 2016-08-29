Radio Kiss Kiss: salta lo scambio Kalinic-Gabbiadini. Il motivo...

La radio partenopea fa luce sulla trattativa che sembra ufficialmente chiusa

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss lo scambio tra Kalinic e Gabbiadini è ufficialmente saltato.

Il motivo? De Laurentiis proponeva ai viola l'attaccante italiano è un conguaglio di 2 milioni per il bomber viola. Una richiesta che la Fiorentina ha reputato non idonea alla cessione, visto che la Fiorentina valuta Gabbiadini 20 milioni e Kalinic 30 milioni. Scambio dunque arenato.