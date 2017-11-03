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Radio Bruno, sensazioni positive per Thereau, si allena con il gruppo e dovrebbe esserci contro la Roma

Secondo quanto riportato da Radio Bruno ci sono sempre più possibilità di vedere Cyril Thereau tra i disponibili contro la Roma. Il calciatore francese questa mattina si è allenato con il resto del gr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2017 14:41
Radio Bruno, sensazioni positive per Thereau, si allena con il gruppo e dovrebbe esserci contro la Roma - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno ci sono sempre più possibilità di vedere Cyril Thereau tra i disponibili contro la Roma. Il calciatore francese questa mattina si è allenato con il resto del gruppo e le sensazioni sembrano essere positive. La risposta definitiva si avrà solo domani con le parole di Pioli è la lista dei convocati.

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