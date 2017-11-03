Radio Bruno, sensazioni positive per Thereau, si allena con il gruppo e dovrebbe esserci contro la Roma

Secondo quanto riportato da Radio Bruno ci sono sempre più possibilità di vedere Cyril Thereau tra i disponibili contro la Roma. Il calciatore francese questa mattina si è allenato con il resto del gr...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno ci sono sempre più possibilità di vedere Cyril Thereau tra i disponibili contro la Roma. Il calciatore francese questa mattina si è allenato con il resto del gruppo e le sensazioni sembrano essere positive. La risposta definitiva si avrà solo domani con le parole di Pioli è la lista dei convocati.