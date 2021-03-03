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Radio Bruno, possibile ritiro della Fiorentina già da domani sera

Domenica la Fiorentina sfiderà il Parma. Match importante per la salvezza.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 marzo 2021 23:31
Radio Bruno, possibile ritiro della Fiorentina già da domani sera -
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Secondo quanto riporta Radio Bruno, domani verranno fatte delle valutazioni sul possibile ritiro della squadra viola. Domani la squadra si riunirà al Centro Sportivo per il consueto allenamento e forse andrà in ritiro da domani sera fino alla partita contro il Parma.

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