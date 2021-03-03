Radio Bruno, possibile ritiro della Fiorentina già da domani sera
Domenica la Fiorentina sfiderà il Parma. Match importante per la salvezza.
A cura di Redazione Labaroviola
03 marzo 2021 23:31
Secondo quanto riporta Radio Bruno, domani verranno fatte delle valutazioni sul possibile ritiro della squadra viola. Domani la squadra si riunirà al Centro Sportivo per il consueto allenamento e forse andrà in ritiro da domani sera fino alla partita contro il Parma.
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