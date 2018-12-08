Radio Bruno, Pioli dice basta a Simeone, provato Vlahovic titolare in allenamento. Domani...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Stefano Pioli avrebbe provato per tutta la settimana la soluzione che prevede Vlahovic come attaccante titolare nella partita di domani contro il Sassuolo. Le...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Stefano Pioli avrebbe provato per tutta la settimana la soluzione che prevede Vlahovic come attaccante titolare nella partita di domani contro il Sassuolo. Le prestazioni imbarazzanti di Simeone avrebbero indotta il tecnico viola a cambiare. Da capire la disponibilità di Chiesa, che ha problemi all'inguine, in dubbio per domani.