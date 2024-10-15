Radio Bruno, ottimismo su Kean: l'attaccante sta meglio, ma si allena a parte con massima precauzione
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Kean sta meglio, ma verrà inserito gradualmente in gruppo con la massima cautela
La Fiorentina ha ripreso questa mattina gli allenamenti dopo i giorni liberi concessi da mister Palladino, e Radio Bruno ha provato a fare un po' d'ordine sulla situazione della squadra grazie all'intervento di un inviato al Viola Park. Le prime indicazioni arrivano sui giocatori andati in nazionale: domani tornerà Robin Gosens, mentre giovedì gli azzurrini Comuzzo, Martinelli e Bove.
Per quanto riguarda gli infortunati, le notizie più importanti giungono dalle condizioni di Moise Kean. Secondo quanto riportato da Radio Bruno durante il Pentasport, l'attaccante italiano sta meglio e sta risolvendo il problema alla schiena. Filtra ottimismo, ma rimane massima precauzione in casa Fiorentina perché si sa l’importanza del giocatore. Adesso, Kean continuerà a lavorare a parte a inizio allenamento e verrà inserito in gruppo piano piano, venendo attentamente seguito e monitorato dai medici viola.
Kayode, invece, ha patito un'influenza, ma adesso sta meglio ed è recuperato. Diversa la situazione di Pongracic: in settimana, il difensore croato ha svolto lavoro personalizzato dopo il problema al flessore della coscia sinistra, nonostante avesse già provato a rientrare nella settimana della Conference League. Questo significa che l'infortunio si è dimostrato più serio di quanto si aspettassero in casa Fiorentina. Massima precauzione e attenzione anche con lui, dunque, con la convocazione per il Lecce che non è così scontata.
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