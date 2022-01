Radio Bruno, la Juventus ha scelto di spendere tutto il budget del 2022 per pagare subito Vlahovic

Secondo quello che riporta la redazione del Pentasport di Radio Bruno, la Juventus aveva stanziato un budget di 70 milioni per il mercato estivo e di gennaio 2022. La società bianconera, dopo un attento confronto anche con mister Allegri, ha scelto di spenderlo tutto adesso per prendere Vlahovic dalla Fiorentina. Dunque il pagamento potrebbe non essere dilazionato

SKY LA FIORENTINA HA CEDUTO VLAHOVIC ALLA JUVENTUS