Radio Bruno: “La Fiorentina convoca la squadra per discutere della sconfitta a Genova. Clima acceso”

“Nonostante l’arrivo in tarda serata da Genova e la convocazione per l’allenamento alle ore 10, questa mattina al centro sportivo la squadra è stata convocata straordinariamente alle ore 8:30. È andato in scena un lungo colloquio tra la varie parti con clima molto acceso in cui la dirigenza ha sottolineato la delusione per l’inatteso risultato di Marassi”.

LA DISAMINA DI BASILE IN VISTA DELLA JUVENTUS