Novità importanti per la Fiorentina in vista della trasferta di Empoli. Stando quanto riportato da Radio Bruno, mister Italiano recupererà Giacomo Bonaventura per la sfida di domani e sarà regolarmente tra i convocati (anche se difficilmente apparirà tra i titolari). Discorso diverso invece per Szymon Zurkowski e Igor che non saranno ancora a disposizione.