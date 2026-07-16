Radio Bruno anticipa: "Gosens è partito per la Germania, firmerà il contratto con lo Schalke 04"

Il terzino tedesco ha lasciato Firenze per andare in Germania

L'avventura calcistica e umana di Robin Gosens all'ombra del Duomo si è conclusa ufficialmente questa mattina, mettendo la parola fine a un capitolo intenso ma ormai giunto ai titoli di coda. Secondo quanto rivelato in anteprima da Radio Bruno, l'esterno sinistro tedesco ha salutato i compagni e lo staff tecnico a Firenze per imbarcarsi su un volo diretto a Gelsenkirchen. Nella storica città della Renania Settentrionale-Vestfalia, il calciatore si appresta a legarsi ufficialmente allo Schalke 04, club storico che ha individuato in lui il rinforzo d'esperienza ideale per la propria corsia mancina.

Già nelle prossime ore sono state pianificate le consuete visite mediche di rito presso la clinica di riferimento del club tedesco, propedeutiche alla firma sul nuovo contratto che sancirà il suo ritorno definitivo a casa. Per Gosens si tratta infatti di un atteso ritorno in patria dopo due stagioni vissute con la maglia viola indosso, una parentesi iniziata nell'agosto del 2024 quando la dirigenza della Fiorentina lo aveva prelevato dall'Union Berlino nelle ultimissime e concitate ore della sessione estiva di calciomercato.