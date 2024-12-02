Radio Bruno annuncia: "Bove sta bene, non è più in terapia intensiva! È cosciente e lucido"

Bellissima notizia per tutto il mondo del calcio, Bove ora sta bene. Dovrà effettuare altri esami

Edoardo Bove sta bene, non è più in terapia intensiva. La notte è passata tranquilla, il classe 2002 si è svegliato questa mattina cosciente e lucido, ha parlato con i medici. Non ci sono danni né cerebrali né cardiaci. Ora il ragazzo è stato estubato e nelle prossime 24 ore effettuerà esami per capire da che cosa è venuto il malore. Poi inizierà il percorso di recupero. Lo riporta Radio Bruno.

https://www.labaroviola.com/di-marzio-svela-bove-e-stato-estubato-in-mattinata-e-sveglio-lucido-e-risponde-alle-domande/279129/