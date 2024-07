Radio Bruno: “Anche la Lazio su Brescianini. Il giocatore incontrerà l’agente per decidere il futuro”

Tutti vogliono Marco Brescianini: non solo il duello tra Fiorentina e Atalanta dopo quello vinto dai bergamaschi per Zaniolo, secondo Radio Bruno sul giocatore si è inserita anche la Lazio, che vuole rinforzare il centrocampo del nuovo tecnico Baroni. Secondo l’emittente, Brescianini e il suo agente Beppe Riso avranno un confronto all’inizio della prossima settimana e decideranno quale strada sarà meglio seguire, con la consapevolezza che il futuro sarà comunque in una piazza importante di Serie A. Palladino ha già espresso il proprio gradimento sul profilo.

