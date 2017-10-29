Raccattapalle sabotati, provocazioni e perdite di tempo. Cosi a Crotone nel secondo tempo non si è mai giocato
I campi di provincia sono sempre stati così, questo è ben noto. Ma certe cose siamo abituati a vederle nei dilettanti e nelle prime categorie, non proprio in Serie A.Succede che a Crotone dopo il prim...
I campi di provincia sono sempre stati così, questo è ben noto. Ma certe cose siamo abituati a vederle nei dilettanti e nelle prime categorie, non proprio in Serie A.
Succede che a Crotone dopo il primo tempo il secondo tempo non si è praticamente mai giocato. Perdite di tempo in continuazione, provocazioni ai danni dei giocatori della Fiorentina, raccattapalle che non danno i palloni usciti fuori dal campo ai giocatori viola, palloni buttati in sul terreno di gioco per far interrompere il gioco, minuti persi per battere una rimessa dal fondo o una rimessa laterale, finti e lunghi infortuni dopo normali scontri di gioco.
Insomma, tutte cose degne della miglior prima categoria italiana. Purtroppo però siamo in Serie A. Complice di tutto questo ahinoi l'arbitro Maresca che non è mai intervenuto per dire basta a questa continua sceneggiata. Anche nei minuti di recupero il tempo perso è stato tanto, dei quattro minuti di recupero nemmeno l'ombra.
E così che la Fiorentina in pratica nel secondo tempo non ha mai potuto davvero giocare per cercare di recuperare lo svantaggio.
Flavio Ognissanti