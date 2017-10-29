Raccattapalle sabotati, provocazioni e perdite di tempo. Cosi a Crotone nel secondo tempo non si è mai giocato

I campi di provincia sono sempre stati così, questo è ben noto. Ma certe cose siamo abituati a vederle nei dilettanti e nelle prime categorie, non proprio in Serie A.Succede che a Crotone dopo il prim...

A cura di Flavio Ognissanti 29 ottobre 2017 16:51

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