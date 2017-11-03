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Quotidiano Sportivo, Thereau sempre più probabile in campo contro la Roma domenica. Grandi progressi in allenamento

Sotto gli occhi di Pantaleo Corvino, Cyril Thereau si è unito al resto dei compagni disputando una parte della seduta regolarmente e lanciando di fatto un segnale chiaro in vista della Roma. Cosi scri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2017 10:33
Quotidiano Sportivo, Thereau sempre più probabile in campo contro la Roma domenica. Grandi progressi in allenamento - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Sotto gli occhi di Pantaleo Corvino, Cyril Thereau si è unito al resto dei compagni disputando una parte della seduta regolarmente e lanciando di fatto un segnale chiaro in vista della Roma. Cosi scrive questa mattina il Quotidiano Sportivo riguardo il recupero del giocatore francese per domenica. Un recupero sempre più probabile.

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