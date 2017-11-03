Quotidiano Sportivo, Thereau sempre più probabile in campo contro la Roma domenica. Grandi progressi in allenamento
Sotto gli occhi di Pantaleo Corvino, Cyril Thereau si è unito al resto dei compagni disputando una parte della seduta regolarmente e lanciando di fatto un segnale chiaro in vista della Roma. Cosi scri...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2017 10:33
Sotto gli occhi di Pantaleo Corvino, Cyril Thereau si è unito al resto dei compagni disputando una parte della seduta regolarmente e lanciando di fatto un segnale chiaro in vista della Roma. Cosi scrive questa mattina il Quotidiano Sportivo riguardo il recupero del giocatore francese per domenica. Un recupero sempre più probabile.