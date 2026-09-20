A Gilmour risponde Jimenez, Fiorentina-Napoli finisce 1-1. Buona prova dei viola

Un gol per tempo al Franchi nel lunch match

Quinta giornata di Serie A per la Fiorentina, che oggi, alle ore 12.30, allo stadio Artemio Franchi di Firenze ospita il Napoli di Allegri. La viola vuole sfruttare questa scia di due risultati utili consecutivi, il primo in campionato, il secondo in Coppa Italia. Dall'altra parte trova gli azzurri che hanno trovato la vittoria di misura sul Bologna.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d'inizio è il Napoli. All'11' Fagioli calcia dalla distanza e prova a piazzarla, Milinkovic-Savic si allunga e spedisce palla in corner. al 17' ottima azione della Fiorentina, Mastantuono imbuca al centro per Atta che calcia disturbato dal difensore partenopeo, pallone che si stampa sulla traversa. Al 19' altra traversa per la Fiorentina sulla conclusione da fuori di Fagioli, Milinkovic-Savic devia il pallone che si stampa sulla traversa. Si resta sullo 0-0 al Franchi. Al 22' occasione per il Napoli, palo di Oliveira, rinvio sbilenco di Dragusin che rischia l'autogol, super salvataggio di De Gea. Al 23' il Napoli passa avanti al Franchi, Gilmour calcia tutto libero, 1-0 per i. partenopei. Al 31' Mastantuono prova la girata di testa, palla che si spegne sul fondo. Al 35' Olivera calcia, palla che si spegne di poco a lato. Al 39' Fagioli recupera un ottimo pallone, poi calcia ma senza la giusta coordinazione. Al 39' grandissima chiusura di Dragusin su Hojlund che si stava involando verso la porta. Al 42' giallo per Mastantuono dopo il fallo su Lobotka. Al 44' buon sviluppo del Napoli, Lang calcia, palla fuori. Il primo tempo finisce 1-0 per il Napoli al Franchi.

SECONDO TEMPO- Nella seconda frazione, subito fuori Viery, al suo posto Valdepenas. Al 51' la Fiorentina acciuffa l'1-1! Jimenez calcia, palla deviata da Marin che si infila alle spalle di Milenkovic-Savic. Al 53' Mastantuono si accentra e calcia sul primo palo, palla fuori. Al 57' Mastantuono scarica dietro in mezzo per Fagioli che calcia, palla di poco fuori. Al 58' doppio cambio, nel Napoli fuori Hojlund e Lang per Lucca e Neres. Al 59' tiro sballato di Njie. Al 61' ammonito Ranieri per fallo su Lucca. Al 63' ripartenza fulminea di Njie che apparecchia per Valdepenas, Milenkovic-Savic chiude lo specchio e nega il 2-1 ai viola. Al 66' doppio cambio Fiorentina, fuori Atta e Pellegrino, dentro Beto e Gonçalves. Al 70' Gonçalves prova il tiro. Al 72' fuori Politano, al suo posto Favasuli. Al 76' Neres tutto solo sotto porta calcia ma trova l'opposizione di De Gea. Al 79' De Gea salva sul colpo di testa di Favasuli. Nella Fiorentina all'80' fuori Njie, al suo posto Gnonto. All'83' ammonito De Gea. All'85' fuori Ranieri, al suo posto Pongracic. All'86' Mastantuono si accentra e prova il sinistro, palla tra le mani di Milinkovic-Savic. Al 90' dentro nel Napoli Anguissa e fuori Lobotka. Al 93' Jimenez dentro per Beto che prova la rovesciata ciccando il pallone.