Qui Sassuolo, Boateng non si è allenato ed è in partenza verso Firenze. Lirola...

Kevin Prince Boateng è praticamente un giocatore della Fiorentina e questa mattina, nel ritiro del Sassuolo a Vipiteno, ha lavorato in palestra, pronto per la partenza per Firenze, dove raggiungerà i...

A cura di Redazione Labaroviola 30 luglio 2019 13:38

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