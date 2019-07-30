Qui Sassuolo, Boateng non si è allenato ed è in partenza verso Firenze. Lirola...
Kevin Prince Boateng è praticamente un giocatore della Fiorentina e questa mattina, nel ritiro del Sassuolo a Vipiteno, ha lavorato in palestra, pronto per la partenza per Firenze, dove raggiungerà i...
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2019 13:38
Kevin Prince Boateng è praticamente un giocatore della Fiorentina e questa mattina, nel ritiro del Sassuolo a Vipiteno, ha lavorato in palestra, pronto per la partenza per Firenze, dove raggiungerà i suoi nuovi compagni agli ordini di Vincenzo Montella.
Discorso diverso per quel che riguarda Pol Lirola: il difensore, ha lavorato regolaremente in campo con il resto della squadra, in attesa di sviluppi sul fronte mercato.
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