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Qui Sassuolo, Boateng non si è allenato ed è in partenza verso Firenze. Lirola...

Kevin Prince Boateng è praticamente un giocatore della Fiorentina e questa mattina, nel ritiro del Sassuolo a Vipiteno, ha lavorato in palestra, pronto per la partenza per Firenze, dove raggiungerà i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2019 13:38
Qui Sassuolo, Boateng non si è allenato ed è in partenza verso Firenze. Lirola... -
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Kevin Prince Boateng è praticamente un giocatore della Fiorentina e questa mattina, nel ritiro del Sassuolo a Vipiteno, ha lavorato in palestra, pronto per la partenza per Firenze, dove raggiungerà i suoi nuovi compagni agli ordini di Vincenzo Montella.

Discorso diverso per quel che riguarda Pol Lirola: il difensore, ha lavorato regolaremente in campo con il resto della squadra, in attesa di sviluppi sul fronte mercato.

Tuttomercatoweb.com

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