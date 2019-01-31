Qui Roma, clima teso e surreale, qualche calcio e il lancio di un bastone a Trigoria…

Dopo la sconfitta con la Fiorentina per 7-1, in casa Roma si respira sicuramente un clima strano, quasi surreale. Cosi' come strana e surreale l'accoglienza riservata al pullman della squadra gialloro...

Dopo la sconfitta con la Fiorentina per 7-1, in casa Roma si respira sicuramente un clima strano, quasi surreale. Cosi' come strana e surreale l'accoglienza riservata al pullman della squadra giallorossa arrivata in piena notte a Trigoria. Una trentina di tifosi ha accolto la squadra, davanti ad un campanello di poliziotti. Qualche parola rivolta ai calciatori e anche qualche calcio e il lancio di un bastone indirizzato al mezzo, con le forze dell'ordine subito intervenute per evitare ulteriori situazioni. Poi, tanto silenzio. Una volta arrivati, I giocatori hanno subito lasciato il centro di allenamento.

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