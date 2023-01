Qui Monza, Pablo Marì torna titolare: Petagna guiderà l’attacco con Caprari e Dani Mota

Dopo circa un mese di sosta, il Monza di Palladino è pronto a scendere in campo nel match che li vedrà protagonisti all’Artemio Franchi di Firenze. Il grave infortunio di Pablo Marì è ormai alle spalle e il difensore spagnolo è pronto a riprendersi il posto al centro della difesa, affiancato da Marlon e Izzo, preceduto da Di Gregorio in porta. A centrocampo in ordine da sinistra verso destra: Carlos Augusto, Pessina, Rovella e Donati. In attacco Caprari e Dani Mota faranno da supporto all’unica punta centrale: Andrea Petagna.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Izzo, P. Marì, Marlon, C. Augusto, Pessina, Rovella, Donati, D. Mota, Caprari, Petagna

VEDI ANCHE: NAZIONE, DODO E AMRABAT A DISPOSIZIONE: ANCORA OUT GONZALEZ E SOTTIL