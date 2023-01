Nazione, Dodo e Amrabat a disposizione: ancora out Gonzalez e Sottil

Dopo circa un mese di sosta, la Fiorentina è pronta a tornare in campo e lo farà domani alle ore 18:30 nel match casalingo contro il Monza di Palladino. I viola sono reduci da varie amichevoli che hanno fermato sia Mandragora che Dodo. Quest’ultimo aveva accusato un problema muscolare ma è tornato ad allenarsi pienamente in gruppo e dunque sarà a disposizione del mister Vincenzo Italiano. La situazione più complicata resta sulla mediana, con Mandragora alle prese con un fastidio muscolare e Amrabat che è appena tornato dal Qatar. Proprio al marocchino probabilmente toccherà fare gli straordinari e sarà affiancato da uno tra Duncan e Bianco. A centrocampo inoltre torneranno tra i convocati sia Castrovilli che Benassi, poiché la cessione di Maleh ha liberato un posto per la lista. Sugli esterni restano out Sottil (rientro previsto a febbraio) e Nico Gonzalez, che invece sembra aver ormai superato il problema e ha bisogno di recuperare la condizione fisica ottimale. Ikoné dopo l’affaticamento muscolare che l’aveva tenuto fuori contro la Primavera, torna a disposizione di Italiano. Lo riporta La Nazione