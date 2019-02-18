Quattro marzo, la squadra potrebbe restare a Bergamo. E i tifosi stanno organizzando...

di Lorenzo BigiottiLa data del quattro marzo dallo scorso anno purtroppo per i tifosi viola non sarà più una data come le altre. Quasi un anno fa l'eterno capitano viola Davide Astori ci lasciava. I t...

di Lorenzo Bigiotti

La data del quattro marzo dallo scorso anno purtroppo per i tifosi viola non sarà più una data come le altre. Quasi un anno fa l'eterno capitano viola Davide Astori ci lasciava. I tifosi e la società stanno organizzando ovviamente delle attività per ricordare il numero 13.

Partiamo dalla squadra. Ci sono diverse possibilità che i giocatori passino il quattro marzo lontano da Firenze, ed in particolare a Bergamo. La Fiorentina infatti giocherà con l'Atalanta in trasferta il giorno prima, ed il giorno successivo, in zona, a San Giovanni Bianco si terrà una messa in ricordo di Davide. Per questo motivo gli ex compagni stanno pensando di trattenersi lì per poter così tornare a salutare virtualmente il compianto capitano.

La società dal suo canto, sta pensando di organizzare un qualcosa in città, in modo tale da poter far partecipare i tifosi al ricordo. Non è chiaro però ancora quali potranno essere le manifestazioni che il club sta organizzando.

Infine c'è il capitolo tifosi. Secondo quello che abbiamo raccolto, molte anime della Fiesole stanno pensando di trovarsi, insieme agli altri tifosi, vicino allo stadio. In particolare si sta pensando ad un momento di ritrovo al Franchi con un corteo susseguente in ricordo dell'eterno capitano di Firenze, il numero tredici, Davide Astori.