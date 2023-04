Quattordicesimo risultato utile consecutivo per la Fiorentina ma non agguanta Juve e Bologna

Giocano, lottano ma lo scatto in classifica rimane in sospeso per entrambe. Fiorentina e Atalanta non vanno oltre al pareggio per 1-1 nonostante le molte occasioni da parte dei viola e alla rete del vantaggio che aveva illuso la Dea. La formazione nerazzurra, arrivata a Firenze dopo il passo falso interno contro il Bologna, trova l’1-0 nella prima frazione grazie a Maehle mentre la Fiorentina raggiunge il pareggio con un calcio di rigore realizzato da Cabral che ha fatto infuriare Gasperi- ni.L’Atalanta manca così l’aggancio all’Inter al quinto posto, mentre la Fiorentina conquista il quattordicesimo risultato utile consecutivo fra Serie A, Coppa Italia e Conference League, ma non agguanta in classifica Juventus e Bologna. I viola risultano però imbattuti nelle ultime otto gare di campionato (cinque successi e tre pareggi), come tra il febbraio e l’aprile del 2018, quando in panchina c’era Stefano Pioli. Il pareggio tuttavia va stretto al club di Rocco Commisso che a livello di occasioni e possesso palla supera gli avversari. Lo scrive Tuttosport.

