Quarta: “Voci sul River erano vere. Ma ora sono felice alla Fiorentina e cercherò di rimanere sul pezzo”

Il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta è stato protagonista del canale Youtube di Ezzequiel, noto youtuber argentino, cominciando dall’impatto con la Serie A: “Ormai sono qui da tre o quattro anni e mi sono reso conto di quanto sia alto il ritmo e anche la tattica. Ma per i difensori è il miglior campionato del mondo, ti insegna tanto”.

La Scaloneta?

“Il segreto è il gruppo. Lo ha dimostato al Mondiale dopo la prima sconfitta: l’ho vissuto anche io quanto è bello quel gruppo. Per me è stato difficile non giocare il mondiale perché ogni giocatore lo spera ma io ho fatto parte del processo anche se è stato un dolore molto grande. Mi è servito anche come motivazione qua a Firenze per riprendermi l’albiceleste. Ora ci sono tre anni al prossimo mondiale e io l’unica cosa che posso fare è continuare a dare il meglio per il mio club”,

Erano vere le voci di un possibile ritorno al River Plate?

“È vero l’interesse, non so se eravamo così vicino ma c’era interesse da entrambe le parti. Io però dipendo da un club come la Fiorentina che mi voleva qui e non se ne è fatto di nulla. Ora sono qua e sono felice anche se il River è il club della mia vita: la Fiorentina è una grande società e abbiamo grandi obiettivi”.

Ma ci tornerebbe?

“La verità è che lo scorso mercato ci ho pensato. Ho 27 anni e giorno dopo giorno non si sa mai, in futuro. Non dipende sempre e solo da te. Mi piacerebbe tornare stando bene fisicamente ed essendo in grado di realizzare i miei sogni. Ora sono qui, sono felice e cercherò di rimanere sul pezzo il più possibile anche se mi manca molto il mondo del River”.

A chi si ispira?

“A Sergio Ramos. Ma secondo me i migliori in questo momento sono Gvardiol e il Cuti Romero”.