Quarta si perde il marcatore e l’Ofi Creta pareggia sul finale, per la Fiorentina è pareggio per 1-1

Una partita con ritmi non proprio elevatissimi che ha visto scendere in campo per la Fiorentina quasi la formazione in questo momento titolare, in porta ha giocato Terracciano, in difesa linea a quattro formata da Dodo, Milenkovic, Quarta e Parisi. Centrocampo formato da Arthur, Mandragora e Bonaventura, in attacco invece carte mischiate con il tridente Sottil, Kokorin e Brekalo. Nel secondo tempo è sceso in campo Nzola che ha iniziato a prendere le misure con i suoi compagni. Il centravanti appena arrivato a Firenze ha dimostrato di dover crescere fisicamente ma è stato un ottimo riferimento per la manovra tenendo ottimamente diversi palloni. Il gol del vantaggio viola è arrivato grazie a Kokorin su ottimo assist di Sotti che lo ha smarcato centralmente andando in verticale. Si è visto anche un ottimo Bonaventura, molto ispirato e in forma campionato. Nel finale il pareggio dei greci con Quarta che si è fatto scappare in piena area di rigore il giocatore dell’Ofi Creta. Finisce cosi l’ultima amichevole di questo precampionato della Fiorentina.

